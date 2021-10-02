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    07:36, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 40 тысяч водителей превысили скорость в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 40 тысяч водителей превысили скорость в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полиции Павлодарской области отмечают, что именно соблюдение правил дорожного движения является тем самым комплексом, который обеспечивает безопасность на дороге.

    «Важно, чтобы эти правила соблюдались в совокупности, как пешеходами, так и водителями, ведь риски присутствуют у обеих сторон. Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Так, за нарушение правил к административной ответственности по статье 615 КоАП РК привлечены порядка 7000 жителей региона», – отметили в пресс-службе департамент полиции Павлодарской области.

    Стоит только задуматься – более 41 тысячи водителей транспортных средств превысили разрешенную скорость. А ведь это является одной из главных причин происшествий на дороге – и как следствие – тяжелые травмы, или летальный исход.

    Еще одним из основных правил при управлении автомобилем и при перевозке пассажиров является использование ремня безопасности.

    «При столкновениях ремень не позволит удариться о боковые стекла или улететь в другую часть салона, а также покалечить других людей, находящихся в транспортном средстве. Потратив пять секунд, чтобы пристегнуть ремень, можно спасти себе жизнь. К сожалению, это понимают не все – почти 8000 жителей нашей области пренебрегли этим правилом», – отмечают полицейские.

    Например, по улице Пшембаева города Экибастуза сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Mercedes, водитель и пассажир которого не были пристегнуты ремнями безопасности. Данное нарушение они объяснили тем, что передвигаются не на большой скорости и вряд ли случится что-то страшное. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 593 КоАП РК, а также проведена профилактическая работа о необходимости строгого соблюдения ПДД.

    Теги:
    Дороги Транспорт Правоохранительные органы Павлодарская область
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