Более 40 тысяч услуг оказано казахстанцам в центрах активного долголетия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в 30 центрах активного долголетия, работающих в разных регионах Казахстана, пожилым гражданам оказано более 40 тыс. различных услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной занятости населения РК.

«Забота о старшем поколении, ветеранах и пенсионерах, улучшение качества жизни пожилых людей, организация им системного досуга, создание условий для реализации внутреннего творческого потенциала, вовлечение в общественную жизнь является одним из приоритетных направлений государственной политики. Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей: изменение ментальности пассивного доживания к продуктивному и активному долголетию, в т.ч. организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение ИТ-грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т.д.)», - рассказали в Минтруда.

Впервые ЦАД были открыты в 2018 году в городе Алматы.

В 2021 году приказом министра труда и социальной защиты населения РК утвержден план мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года, которым предусмотрено открытие центров активного долголети во всех регионах.

В рамках реализации вышеуказанного плана в прошлом году было открыто 15 ЦАД, из них 2 центра в г. Актобе, в г. Балхаш Карагандинской области, в гг. Арысь и Жетисай Туркестанской области, в г. Атырау, в г. Нур-Султан, в г. Павлодар, в г. Петропавловск, в г. Талдыкорган, в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, в г. Актау, в г. Тобыл Костанайской области, в г. Семей и в поселке Первомайский Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

По информации местных исполнительных органов, на реализацию проектов по центрам активного долголетия в 2021 году было направлено более 738 млн тенге, в 30 ЦАД было задействовано 385 сотрудников, оказано более 40 тыс. различных услуг.

В настоящее время по республике работают 37 центров активного долголетия во всех регионах страны. Из общего количества 9 открыты как коммунальные государственные учреждения, остальные – за счет размещения государственного социального заказа в неправительственных организациях.

По информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день общее количество сотрудников в ЦАД составляет 490 человек, в 2022 год из местных бюджетов на реализацию проектов центров активного долголетия выделено 1,6 млрд тенге.

Наряду с этим, корпоративным фондом «Қамқорлық қоры» дополнительно запланировано открытие центров активного долголетия в каждом регионе страны.