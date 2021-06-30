РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:11, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 40 тысяч ученических мест будет создано в текущем году в столице. Об этом рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учётом ежегодного роста населения в Нур-Султане перешли на строительство крупногабаритных школ. В текущем году будет построено 15 школ - это более 40 тысяч новых ученических мест. Это в два раза больше чем в 2020-м, и в 4 раза больше чем в 2019 году», - отметил Алтай Кульгинов.

    В столице ежегодно растёт количество жителей как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. Если в 2010 году в школах города учились 74 тысячи учащихся, сейчас обучается уже 193 тысяч ребят. Ежегодно растёт количество первоклассников.

    «К примеру, в 2019 г. выпустились чуть более 5,5 тысяч выпускников, то в 1-й класс пришли почти 24,5 тысячи первоклассников. В 2020 году было 6,6 тысяч выпускников, в 1-й класс пришли ещё более 21 тысячи первоклассников. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тысяч школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ. Мы перешли на строительство крупногабаритных школ. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах, в частности с акцентом на те районы, где имеется необходимость в учебных заведениях», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

    В предстоящие 5 лет в столице запланировано строительство 67 школ. Строительство учебных заведений, в том числе, ведётся за счёт привлечения частных инвестиций.

    Ежегодно планируется выделять не менее 800 грантов на обучение в средне-специальных учебных заведениях, ещё 300 грантов на получение высшего образования.


    Теги:
    Образование Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!