Более 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 40 тысяч ученических мест будет создано в текущем году в столице. Об этом рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учётом ежегодного роста населения в Нур-Султане перешли на строительство крупногабаритных школ. В текущем году будет построено 15 школ - это более 40 тысяч новых ученических мест. Это в два раза больше чем в 2020-м, и в 4 раза больше чем в 2019 году», - отметил Алтай Кульгинов.

В столице ежегодно растёт количество жителей как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. Если в 2010 году в школах города учились 74 тысячи учащихся, сейчас обучается уже 193 тысяч ребят. Ежегодно растёт количество первоклассников.

«К примеру, в 2019 г. выпустились чуть более 5,5 тысяч выпускников, то в 1-й класс пришли почти 24,5 тысячи первоклассников. В 2020 году было 6,6 тысяч выпускников, в 1-й класс пришли ещё более 21 тысячи первоклассников. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тысяч школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ. Мы перешли на строительство крупногабаритных школ. Учебные заведения строим во всех районах города, в том числе, в жилых массивах, в частности с акцентом на те районы, где имеется необходимость в учебных заведениях», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В предстоящие 5 лет в столице запланировано строительство 67 школ. Строительство учебных заведений, в том числе, ведётся за счёт привлечения частных инвестиций.

Ежегодно планируется выделять не менее 800 грантов на обучение в средне-специальных учебных заведениях, ещё 300 грантов на получение высшего образования.