Более 40 тысяч тонн автобензина экспортировал Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о производстве и экспорте казахстанского автобензина и других нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переработка нефти за 10 месяцев текущего года составила 14,17 млн тонн, с ростом на 5% к аналогичному периоду 2018 года, но меньше плана 10 месяцев 2019 года на 1,2%. План на 2019 год - 17 млн тонн, прогноз повышен до 17,1 млн тонн», - сообщил Махамбет Досмухамбетов на заседании Правительства.

По его словам, автобензина произведено 3,6 млн тонн, что на 12,5% больше аналогичного периода 2018 года.

«Объем производства автобензина полностью покрывает внутреннее потребление страны. С июля текущего года открыт экспорт автобензина, объем экспорта составил 42,6 тысяч тонн. В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на рынке ГСМ не наблюдается.

По состоянию на 11 ноября текущего года по Казахстану средняя розничная цена на бензин АИ-92 составляет 148,5 тенге», - отметил спикер.

В свою очередь, в пресс-службе Минэнерго дополнительно сообщили розничные цены на бензин в приграничных странах.

В Кыргызской Республике цена на бензин АИ-92 – 219,9 тенге за литр (на 48% дороже РК); дизтопливо – 250,8 тенге за литр (на 31% дороже РК);

В Узбекистане цена на бензин АИ-92 – 256,6 тенге за литр (на 73% дороже РК); дизтопливо – 212,2 тенге за литр (на 11% дороже РК);

В Российской Федерации цена на бензин АИ-92 – 261,33 тенге за литр (на 72% дороже РК); дизтопливо – 284,8 тенге за литр (на 48% дороже РК).