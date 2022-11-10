Более 40 тысяч случаев ОРВИ с начала эпидсезона зарегистрировали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ежедневно в медицинские организации Карагандинской области поступает до 300 обращений от жителей с острыми респираторными вирусными инфекциями. Почти 60% из них - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об эпидситуации в регионе и мерах профилактики гриппа и ОРВИ на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал главный внештатный эпидемиолог Карагандинской области Аслан Темиров.

«С начала текущего эпидсезона в области зарегистрировано 43 645 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость остается на уровне аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 46 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, в том числе среди детей до 14–15. Отмечается тенденция роста на 4%», – сообщил Аслан Темиров.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в этом году актуальными будут три штамма вируса гриппа – Н1N1, H3N2 и группы В. Все они включены в состав вакцины.

В Карагандинской области закуплено 210 тысяч доз «Гриппол плюс» производства России. Это позволит охватить вакцинацией 15 % от общего числа населения региона. ВОЗ рекомендует 10%-й охват.

В первую очередь вакцинации подлежат уязвимые группы населения – медработники, дети и др. С начала октября в области привито более 139 тысяч человек. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

Что касается коронавирусной инфекции, на сегодня в регионе зарегистрированы единичные случаи заболевания. Тяжелых пациентов нет.