Более 40 тысяч школьников занимаются командными видами спорта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии спорта среди студентов и школьников рассказал вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из направлений в развитии массового спорта является школьный и студенческий спорт, который развивается посредством проведения школьных и студенческих лиг», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

По его словам, данное направление массового спорта не только обеспечивает здоровье подрастающего поколения, но и решает многие социальные проблемы как суицидальные явления, наркомания и детская преступность.

«В общеобразовательных школах расширяется сеть спортивных секций по разным видам спорта. Позитивным примером развития школьного спорта может служить реализация проектов как «Ұшқыр доп» (гандбол), «Теңбіл доп» (футзал), «Былғары Доп» (футбол), «Шұбар Доп» (волейбол), «Алтын доп» (баскетбол) в которых ежегодно принимают участие более 40 тысяч школьников из разных регионов Казахстана», - отметил вице-министр.

«Также на местном уровне функционируют 602 детско-подростковых клуба (ДПК), 119 детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) с охватом 188,9 тысяч детей и подростков», - заключил Е. Кожагапанов.