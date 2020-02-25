Более 40 тысяч казахстанцев наказаны за шум в ночное время в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как часто казахстанцы жалуются на производимый соседями шум в ночное время, сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковыми в ходе обходов за 2019 год выявлено более 16 тысяч жилых объектов, сдающихся в наем, по которым отправлена соответствующая информация в органы государственных доходов для проведения соответствующей проверки», - сообщили в пресс-службе МВД РК в ответ на письменный запрос редакции.

Согласно информации пресс-службы, за 2019 год в отношении физических лиц было возбуждено свыше 40 тысяч административных производств по статье 437 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение тишины в ночное время. Основная масса таких правонарушений связана с нарушением тишины в квартирах.

«За январь 2020 года к административной ответственности по статье 437 Кодекса об административных правонарушениях привлечено 4,289 тысяч человек. Для получения официальных сведений о количестве жилья, предоставляемого в наем, необходимо обращаться в органы государственных доходов», - добавили в ведомстве.







