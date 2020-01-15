Более 40 тысяч ипотечных займов рефинансирует Нацбанк до 2035 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О ходе реализации программы рефинансирования ипотечных займов рассказал заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов реализуется в Казахстане с 2015 года. В рамках первой части программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы. На поддержку заемщиков Нацбанком выделено 130 млрд тенге.

По словам Нурлана Абдрахманова, на сегодняшний день в рамках программы оказана помощь 28 тысячам заемщикам на сумму 171,4 млрд тенге, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 56 млрд тенге.

«Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов до 2035 года составит более 40 тысяч», - цитирует пресс-служба Агентства Нурлана Абдрахманова.

Вторая часть программы запущена в 2018 году и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). Сумма курсовой разницы (156 млрд тенге) возмещается за счет средств Нацбанка. Банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге.

«На рефинансирование от валютных ипотечных заемщиков в банки подано более 9 тысяч заявок, из них 8 840 займов на сумму 78,7 млрд тенге одобрены на рефинансирование», - сообщил Нурлан Абдрахманов.

Срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам программой рефинансирования ипотечных жилищных займов установлен до 1 июля 2021 года.

«С целью возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика, либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа», - уточнил представитель финрегулятора.

Как отметил Нурлан Абдрахманов, дальнейшая работа с проблемными ипотечными заемщиками будет осуществляться в индивидуальном порядке на площадке акиматов в рамках, созданных по поручению Правительства рабочих групп.