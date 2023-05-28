Более 40 тысяч человек 140 национальностей примут участие в Брюссельском марафоне

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ежегодное спортивное мероприятие, проводимое в столице Бельгии «20 км Брюсселя» пройдет в воскресенье, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В 43-й раз большая часть улиц Брюсселя будет выделена на бегунов, любителей ходьбы, которые выйдут на 20-километровую дистанцию.

По данным организаторов, в этом году для участия в соревновании зарегистрировалось более чем 40 тысяч участников. Из них более 33 тысяч любителей бега, 5,6 тысячи – ходьбы и 1,2 тысячи человек с ограниченными возможностями.

Старт участников поделен на несколько этапов. Первым старт даст премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Вторую партию спортсменов «направит» на дистанцию мэр города Филиппом Клоуз. Третий старт будем посвящен Европейскому парламенту и сигнал к участию будет дан президентом Европарламента Робертой Метсолой.