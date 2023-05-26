Более 40 тысяч абитуриентов сдали основное ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Из 40 тысяч человек 70% абитуриентов сдали на казахском языке, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 76% абитуриентов. Средний балл составил 68. Максимальный балл – 137.

«Завершилась первая неделя проведения основного ЕНТ, которое продлится до 5 июля. Напомню, всего на участие в тестировании принято около 305 тысяч заявлений с учетом двух попыток. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20% сдали комбинацию предметов «Математика-Физика». 14% сдающих выбрали комбинацию «Биология-Химия». Наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия-Физика», ее сдали 50 человек», - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за первую неделю в ЕНТ приняло участие 108 абитуриентов с ООП.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 50 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что за 5 дней проведения ЕНТ наилучший результат показали два абитуриента из Восточно-Казахстанской области и Алматы. Они набрали 133 балла из 140.