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Более 40% требований к бизнесу излишни и должны быть отменены – Премьер-Министр

18 Февраля 2022 13:00
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Более 40% требований к бизнесу излишни и должны быть отменены – Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 40% требований к бизнесу излишни и должны быть отменены. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на проходящем сегодня IX внеочередном съезде НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня препятствием для развития бизнеса является громоздкая регуляторная система и излишняя административная нагрузка. Для кардинального снижения такой нагрузки на бизнес недавно принят закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательства. Правительством совместно с НПП «Атамекен» уже начата работа по анализу регуляторных актов и требований к бизнесу по таким отраслям как торговля, сельское хозяйство, транспорт, услуги общепита, услуги по проживанию и питанию. Было рассмотрено 424 нормативно-правовых акта, в которых установлено около 17,5 тысячи требований, из которых более 40% излишни и, соответственно, должны быть отменены. Также будет проведена ревизия требований и по другим отраслям», – сказал Премьер-Министр.

По его словам, по итогам данной работы регуляторные акты госорганов будут оптимизированы.

Также Премьер сообщил, что, согласно поручению Главы государства, будет автоматизирована система управления рисками в государственном контроле с целью исключения человеческого фактора. В результате такой автоматизации, органы контроля и надзора будут сфокусированы на наиболее проблемных субъектах бизнеса. При этом снизится административное давление на законопослушных предпринимателей.

Напомним, в своем выступлении Премьер-Министр также сообщил, что

Правительство разрабатывает Программу повышения уровня доходов населения.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Бизнес  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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