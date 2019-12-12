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Более 40 стрелков приняли воинскую присягу в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске воинскую присягу приняли призывники Военно-технической школы Министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по делам обороны, присягу на верность Родине приняли 47 человек. Юноши из Костанайской и Северо-Казахстанской областей прошли обучение по специальности «стрелок». Всем выпускникам вручили специальные сертификаты. Вскоре они получат и военные билеты.
«Звание присваивается с выпиской военного билета – рядовой. Что касается перспектив, то в Казахстане это приравнивается к срочной воинской службе. То есть открыта дорога для поступления в силовые структуры, на воинскую службу по контракту, госучреждения, где требуется наличие военного билета», – объяснил директор школы Калиолла Саутбеков.
В пресс-службе ведомства добавили, что в течение 40 учебных дней призывники осваивают одну из военно-технических специальностей, предусмотренных в рамках программ подготовки военно-обученного резерва. Они изучают особенности тактической, строевой и огневой подготовки.
Поступить в Военно-техническую школу могут молодые люди в возрасте от 24 до 32 лет. Предварительно им необходимо пройти медицинскую комиссию.
С начала года в Военно-технической школе Петропавловска прошли обучение более 250 человек. Следующий набор в группу начнется с 12 января 2020 года.
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