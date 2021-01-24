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    21:46, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Более 40 сотрудников полиции пострадали на несанкционированной акции в центре Москвы

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Более 40 сотрудников правоохранительных органов пострадали на несанкционированной акции в центре Москвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Как сообщает агентство ТАСС, на данный момент известно о 42 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которые получили легкие травмы на незаконных акциях в центре Москвы.

    Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить часть протестующих с Трубной площади. Небольшие стычки с ОМОН происходят сейчас и на нескольких улицах центра Москвы, которые пытаются освободить от толпы. Есть пострадавшие и среди протестующих.

    Следователи начали доследственную проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников полиции и ОМОН.

    «Следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», - сказала представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

    По ее словам, в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлено несколько таких фактов.

    «В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших», - сообщила Ю. Иванова.

    В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что полицейские задержали около 15 несовершеннолетних на несанкционированной акции в Москве. Она отметила, что многие несовершеннолетние уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям. По словам Кузнецовой, они просто катались на метро, вышли поесть, увидели толпу людей и хотели посмотреть, что происходит. Детей уже забрали родители.

    Также сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников несанкционированной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Как передают корреспонденты ТАСС, сейчас задержаны более 20 человек.

    Напомним, сегодня участниками несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы стали около 4 тысяч человек. Протестующие перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы. Из-за участников несанкционированной акции движение автотранспорта было затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулках. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях.


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