Более 40 случаев с подозрением на корь зарегистрировано в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области с наступлением холодов зарегистрировано 49 случаев с подозрением на корь, 27 из которых пришлись на Сандыктауский район, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья Акмолинской области.

В конце 2018 года в Акмолинской области были зарегистрированы случаи заболеваемости корью среди населения.

«Подъем заболеваемости начался в осенне-зимний период. Всего по области за этот период было зафиксировано 49 случаев с подозрением на корь, из них 27 случаев пришлись на Сандыктауский район. Основной причиной заболеваемости стало отсутствие вакцинации против кори. Так в 22 случаях - это не привитые по возрасту дети до года, в 5 случаях - дети, не привитые по медицинским показаниям, в 8 случаях - дети, не получившие прививку из-за отказа родителей, в 2 случаях - подростки и 12 случаях - взрослые, чьи прививочные статусы неизвестны», - рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Азамат Дюсенов.

В настоящее время проходят лечение 22 детей, их состояние удовлетворительное, 27 пациентов выписаны с выздоровлением. У 35 пациентов диагноз «Корь» лабораторно подтвержден, остальные анализы - в работе.

«Установлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение. В очагах контакта профилактическими прививками было охвачено 24 человека. Ситуация находится на постоянном контроле», - добавил А. Дюсенов.

Для профилактики этого заболевания департамент охраны общественного здоровья напоминает жителям области, что корь является одной из высококонтагиозных вирусных инфекций, источником которой является больной человек. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем. Болезнь характеризуется высокой температурой от 38 до 40 С, катаральными явлениями, такими как слабость, кашель, насморк, покраснение глаз. Главным симптомом инфекции является появление сыпи, начиная со слизистой рта, которая затем поэтапно распространяется по телу. Опасны возможные осложнения после перенесенной инфекции со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.

«Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. Даже кратковременный контакт с больным корью может привести к заболеванию. Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. Поэтому рекомендуем проведение прививок детям, не болевшим и непривитым против этой инфекции в сроки, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок», - отметил А. Дюсенов.

При подозрении на заболевание корью необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью в инфекционные стационары, а для профилактики - чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку и вести здоровый образ жизни.