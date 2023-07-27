Более 40 серых сертификатов отменено в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - минтормин на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения критериев аккредитации субъектами аккредитации. С начала 2023 года в результате выявленных нарушений органами по подтверждению соответствия отменено действие 41 сертификата соответствия, 15 деклараций о соответствии, 8 протоколов испытаний, отозвано пять аттестатов аккредитации: три – в части области аккредитации и два полностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.



В адрес Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК направлены письма по выявленным нарушениям по 93 сертификатам соответствия ЕАЭС, 72 декларациям о соответствии ЕАЭС и 10 сертификатам соответствия РК.

По итогам мониторинга за 2022 год органами по подтверждению соответствия отозвано 14 сертификатов соответствия РК, 43 сертификата соответствия ЕАЭС. Два аттестата аккредитации отозваны полностью, шесть признаны временно недействительными в части области аккредитации. В КТРМ МТИ РК направлены сведения по 80 нарушениям в свидетельствах о безопасности конструкции транспортных средств.

Мониторинг деятельности субъектов аккредитации по соблюдению критериев аккредитации ведется НЦА согласно статьи 14 Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия».