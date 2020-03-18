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Более 40 семьям окажут помощь волонтёры Караганды

18 Марта 2020 18:20
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Более 40 семьям окажут помощь волонтёры Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Волонтёры Караганды намерены раздавать продуктовые корзины малообеспеченныи семьям во время карантина из-за коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В целях усиления мер профилактики коронавирусной инфекции на всей территории Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация. Во время карантина по инициативе Молодежного ресурсного центра Карагандинской области управления по вопросам молодежной политики и благотворительного фонда «Тамшы KZ» проводится акция по раздаче бесплатных продуктовых корзин многодетным, малообеспеченным семьям, нуждающимся, ветеранам ВОВ, одиноким престарелым, проживающим в Карагандинской области.

Цель мероприятия - оказание помощи социально уязвимым слоям населения, воспитание у молодежи чувства патриотизма, проявление милосердия и доброты.

Волонтерские организации, работающие совместно с областным штабом волонтеров «Saryarqa Jastary», примут участие в акции и окажут помощь более 40 семьям области. Кроме того, эта акция направлена не только на раздачу продуктов питания, а также готова обеспечить пожилых людей медикаментами, необходимыми средствами для проживания.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Волонтёрство,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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