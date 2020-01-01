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Более 40 призов завоевали казахстанские фильмы на международных фестивалях в 2019 году

1 Января 2020 16:58
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Более 40 призов завоевали казахстанские фильмы на международных фестивалях в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 40 призов завоевали казахстанские фильмы на международных кинофестивалях в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

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Уходящий год запомнится команде киностудии «Казахфильм» усердной, плодотворной работой и глобальными переменами в организации сферы кинопроизводства на государственном уровне, отметили в «Казахфильме».

«В 2019 году киностудией «Казахфильм» было произведено 25 фильмов. 43 фильма приняли участие в 124 международных кинофестивалях. Было завоёвано 43 приза (3 гран-при, из них 1 гран-при фестиваля класса А), 3 премии», - подвели итоги 2019 года в киностудии.

Здесь планируют не сбавлять набранный темп и в новом году и продолжать радовать зрителей качественными и душевными художественными, документальными и анимационными фильмами, зажигать новые звёзды и развивать казахстанский кинематограф.


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Ключевые слова: Культура,
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