Более 40 призов завоевали казахстанские фильмы на международных фестивалях в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 40 призов завоевали казахстанские фильмы на международных кинофестивалях в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Уходящий год запомнится команде киностудии «Казахфильм» усердной, плодотворной работой и глобальными переменами в организации сферы кинопроизводства на государственном уровне, отметили в «Казахфильме».

«В 2019 году киностудией «Казахфильм» было произведено 25 фильмов. 43 фильма приняли участие в 124 международных кинофестивалях. Было завоёвано 43 приза (3 гран-при, из них 1 гран-при фестиваля класса А), 3 премии», - подвели итоги 2019 года в киностудии.

Здесь планируют не сбавлять набранный темп и в новом году и продолжать радовать зрителей качественными и душевными художественными, документальными и анимационными фильмами, зажигать новые звёзды и развивать казахстанский кинематограф.