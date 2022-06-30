30 Июня 2022 13:46

Более 40% преступлений в Нур-Султане составляют кражи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается рост регистрации преступлений. Только в Есильском районе с начала года зарегистрировано 2174 преступления, из них 759 фактов краж. Это на 53% выше по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общей регистрации преступлений по городу кражи составляют 41%. За последний период в городе Нур-Султане не зарегистрированы кражи скота, аккумуляторов из салонов автомашин, гражданского и огнестрельного оружия. По городу зарегистрировано около 10 фактов угона автомашин. Мы выявляем бесхозные автомашины, устанавливаем личность водителя и просим оставлять машину в тех местах, где имеется камера видеонаблюдения. В городе наблюдается рост преступлений. Есть слепые зоны, где нет камер видеонаблюдения. Мы направляем письмо в акимат для установления камер «Сергек» в слепых зонах», - сказал на брифинге начальник отдела криминальной полиции управления полиции Есильского района Самгат Тынышев.

По словам спикера в годы пандемии (2020 и 2021 года) резко уменьшилась регистрация преступлений. Сейчас постепенно наблюдается рост регистрации преступлений. Все объекты малого и среднего бизнеса полноценно работают, многие вернулись в офис после долгой «удаленки».

«Из 759 фактов краж по 327 фактам производство завершено. По 200 фактам направлены (дела - прим. ред.) в суд. Основную долю краж составляют кражи путем свободного доступа в общественных местах», - добавил Самгат Тынышев.

С целью стабилизации оперативной обстановки и усиления контроля в сфере борьбы с кражами 25 декабря 2020 года аким города и начальник департамента полиции утвердили девятый этап программы по защите имущества на 2021-2023 года, состоящий из шести глав и 47 пунктов.

«Департамент полиции уделяет особое внимание профилактике краж, нежели борьбе. Цель программы – повышение эффективности принимаемых мер по предупреждению, профилактике, раскрытию и расследованию краж. План направлен на совершенствование нормативной базы и взаимодействие с государственными органами. За отчетный период проведены 24 целевых оперативно-профилактических и 48 локальных рейдовых мероприятий. Каждое преступление имеет вид и сезон. Например, в весенний период наблюдается рост краж велосипедов, самокатов. Разработаны 25 видеоматериалов профилактического характера в рамках взаимодействия со СМИ и общественностью. Материалы транслируются в эфире телеканалов, в сети Интернет, транслируются на LED- экранах, в лифтах», - добавил Самгат Тынышев.