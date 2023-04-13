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Более 40 предпринимателей оштрафовали за плохое благоустройство в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
13 Апреля 2023, 21:34
Более 40 предпринимателей оштрафовали за плохое благоустройство в СКО Фото: пресс-служба ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске за ненадлежащее содержание фасадов и прилегающих территорий, несвоевременный вывоз мусора привлекли к ответственности 49 предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в отношение представителей бизнеса составили административные протоколы по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 30 МРП (103,5 тысячи тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП (138 тысяч тенге), на субъектов крупного предпринимательства — 100 МРП (345 тысяч тенге). Оштрафовать за ненадлежащее благоустройство могут и физических лиц. В этом случае штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге).

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Всего с начала года по области полицейские выявили 4 390 нарушений правил благоустройства, из них 565 — в апреле.

Ранее состояние Петропавловска и районных центров раскритиковал глава региона Айдарбек Сапаров. Акимам города и районов он поручил принять действенные меры по благоустройству всех населенных пунктов.


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