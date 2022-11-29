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Более 40 пассажиров международного автобуса эвакуировали карагандинские спасатели

29 Ноября 2022, 10:59
Более 40 пассажиров международного автобуса эвакуировали карагандинские спасатели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спасатели помогли пассажирам сломавшегося автобуса «Таджикистан - Москва». 47 человек были эвакуированы и доставлены на автовокзал Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 ноября около 23:00 часов в ДЧС Карагандинской области поступил звонок о том, что в микрорайоне «Голубые пруды» города Караганды сломался пассажирский автобус, который следовал по маршруту «Таджикистан - Москва». Как выяснилось, у транспортного средства оказалась нарушена работоспособность топливной системы.

«Сотрудники ДЧС Карагандинской области приехали на место происшествия, обеспечили безопасность расположения автобуса на трассе и оказали всестороннюю помощь. Местными исполнительными органами была организована буксировка неисправного автобуса до теплых боксов автопарка № 3 города Караганды. В пассажирском автобусе было 47 человек. Все они были доставлены на вокзал», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.

Водителям рекомендуется тщательно проверять исправность автомобилей, особенно на дизельном топливе и следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.


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