Более 40 населенных пунктов взяли на контроль из-за паводков в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В бюджете Павлодарской области, городов и районов на борьбу с паводком предусмотрены 870 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из анализа паводковых периодов прошлых лет, на контроль взято 43 населенных пункта (расположенных в рельефных низменностях местности). В текущем году в бюджете области, городов и районов предусмотрены финансовые средства на чрезвычайные ситуации в размере 870 млн тенге», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В регионе ведется планомерная работа по подготовке к предстоящему паводковому периоду, отметили в ДЧС. Проведено укрепление всех земляных защитных насыпей и дамб (28 гидротехнических сооружений).

«Произведены необходимые запасы материально-технических средств: 105 тонн ГСМ, 9 573 тонн инертного материала, 34 564 штуки мешкотары. Объем вывезенного снега на сегодня составляет более 1 млн м/куб», - отметили спасатели.

В области имеются 1 472 водопропускных сооружения, которые будут открыты до 15 марта.

В повышенной готовности находятся силы и средства территориальной подсистемы гражданской защиты, численностью более 1 тысячи человек, более 600 единиц техники.

Заключены договоры на предоставление услуг космомониторинга снежного покрова и проведение взрывных работ.

В рамках республиканской дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы в области предусмотрено 7 мероприятий. Из них 1 исполнено, по 6 мероприятиям планируется завершить в текущем году: выполнены берегоукрепление и расчистка русла р. Иртыш в районе с. Каратерек Майского района.

Идут строительство 2 мостов от 101 до 105 км автодороги Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ульяновский, расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы русла р. Селеты в границах Актогайского района, укрепление защитных насыпей габионами г. Аксу, п. Аксу и пос. Ленинский, с. Кенжекол.

В рамках плана, департаментом по ЧС совместно с акиматом области осуществлены выезды в населенные пункты области. По итогам было вручено 113 предписаний-рекомендаций, на сегодняшний день выполнено 71 мероприятие, или 62%. Основные мероприятия касаются уборки и вывоза снега, возведение защитных насыпей, обволовании.