Более 40 населенных пунктов Алматинской области находятся на паводкоопасных участках

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в 43 населенных пунктах повышена вероятность паводков. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника ДЧС региона Игорь Жуков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что по области наибольшая высота снега до 55 см наблюдается в Алакольском, Кербулакском, Райымбекском и Кегенском районах, а на остальной территории в среднем до 5-15 см. Отмечается, что в случае резкого повышения температурного фона и выпадения обильных осадков, возможны подтопления населенных пунктов тало-дождевыми водами.

В целях совершенствования государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к весеннему периоду, с 3 по 4 марта на территории области запланировано проведение республиканского командно-штабного учения «Көктем-2022».

«В рамках практической части повсеместно будут организованы противопаводковые мероприятия, в том числе работы по очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений, мостов и других работ», - сказал Игорь Жуков.

В то же время организована профилактическая работа среди населения по подготовке к паводкоопасному периоду, на сегодняшний день проведено 146 сходов с населением с охватом более 7 тысяч человек и вручены порядка 3 тысяч памяток.