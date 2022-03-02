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    Более 40 населенных пунктов Алматинской области находятся на паводкоопасных участках

    2 Марта 2022, 20:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в 43 населенных пунктах повышена вероятность паводков. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника ДЧС региона Игорь Жуков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что по области наибольшая высота снега до 55 см наблюдается в Алакольском, Кербулакском, Райымбекском и Кегенском районах, а на остальной территории в среднем до 5-15 см. Отмечается, что в случае резкого повышения температурного фона и выпадения обильных осадков, возможны подтопления населенных пунктов тало-дождевыми водами.

    В целях совершенствования государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к весеннему периоду, с 3 по 4 марта на территории области запланировано проведение республиканского командно-штабного учения «Көктем-2022».

    «В рамках практической части повсеместно будут организованы противопаводковые мероприятия, в том числе работы по очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений, мостов и других работ», - сказал Игорь Жуков.

    В то же время организована профилактическая работа среди населения по подготовке к паводкоопасному периоду, на сегодняшний день проведено 146 сходов с населением с охватом более 7 тысяч человек и вручены порядка 3 тысяч памяток.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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