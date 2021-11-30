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Более 40% населения Казахстана провакцинировано от COVID-19

30 Ноября 2021 09:54
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Более 40% населения Казахстана провакцинировано от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вторым компонентом вакцины от КВИ в Казахстане привито более восьми млн человек. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76,6%, или 46,2% от численности населения, вторым компонентом привито более восьми млн человек с охватом 70,8% подлежащего взрослого населения, или 42,7% от численности населения», - сказал Марат Шоранов.

Ранее Марат Шоранов сообщил, какие группы населения будут охвачены ревакцинацией в первую очередь.

«С 22 ноября в республике начата ревакцинация населения, на первом этапе ревакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет, лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат на антитела против КВИ», - уточнил Марат Шоранов.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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