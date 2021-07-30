Более 40 млн тенге штрафов за нарушение саннорм заплатили жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года мониторинговые группы провели более 2,6 тысячи рейдов, обследовали 18,3 тысячи объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 555 объектов работали с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Чаще всего мониторинговые группы фиксировали нарушение масочного режима физическими лицами, проведение массовых мероприятий, нарушение дезинфекционного режима, оказание услуг посетителям без маски, нарушение режима работы объектов.

«По материалам, поступившим из территориальных управлений полиции, и экстренным извещениям из координационных центров, зарегистрировано 38 внеплановых проверок, составлено 583 протокола об административном правонарушении за нарушение карантинного и ограничительного режима и санитарных правил, наложено 556 штрафов на общую сумму более 40,3 млн тенге», - проинформировал руководитель отдела контроля требований технических регламентов Данияр Оспанов.

Два протокола составили в отношении должностных лиц, шесть - на юридических лиц, 25 - на индивидуальных предпринимателей, 523 - на физических лиц.



