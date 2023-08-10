Более 40 мигрантов погибли у берегов Лампедузы в Средиземном море

РИМ. КАЗИНФОРМ - 41 человек погиб в результате новой трагедии у острова Лампедуза на юге Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Из-за сильных волн перевернулось судно с нелегальными мигрантами, которое отправилось из Туниса. Четверо выживших были спасены и переданы итальянской береговой охране. Находившиеся на судне люди, в том числе трое детей, упали в море и утонули.

В минувшую субботу сообщалось о еще двух кораблекрушениях у Лампедузы, в которых погибли 34 человека.

Число мигрантов, прибывающих в Италию, в этом году удвоилось и превысило 90 тысяч.