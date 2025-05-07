Более 40 котлов отремонтируют до отопительного сезона в Карагандинской области

На семи энергоисточниках области запланирован ремонт 44 котлов и 29 турбин. В регионе также продолжится модернизация электро- и теплосетей.

Отмечено, что благодаря проведенной работе износ тепловых сетей снижен с 66,4 до 64,3%. Общая протяженность электрических сетей по области — более 26 тыс. км, их средний износ — 68,6%.

— В целом текущий отопительный сезон прошел стабильно, без серьезных технологических нарушений. Все объекты жизнеобеспечения функционировали в штатном режиме. Разработаны мероприятия по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду, где основное внимание акцентировано на ремонтной кампании теплоэлектростанций, локальных теплоисточников и инженерных сетей. Всего к отопительному сезону будет подготовлено основное и вспомогательное оборудование семи энергоисточников, 604 локальных теплоисточников, свыше 1,5 тыс. км инженерных сетей, а также 1117 объектов социальной сферы и 6079 жилых домов, — сказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тлектес Досаев.

Фото: акимат Карагандинской области

По информации руководителя управления, по инвестиционным программам запланирована реконструкция, модернизация и капитальное строительство более 85 км линий электропередачи. За лето в зонах обслуживания региональных электросетевых компаний отремонтируют 4,2 км электросетей, 43 подстанции и 412 трансформаторных подстанций.

Тлектес Досаев сообщил, что для улучшения теплоснабжения в поселке Молодёжном Осакаровского района будет построена новая блочно-модульная котельная. Также начато строительство котельной в поселке Южном Абайского района. Кроме того, новую котельную построят в поселке Шашубай Актогайского района.

В Бухар-Жырауском районе запланирована модернизация котельной поселка Кушокы. Предусмотрена установка двух теплообменников, ремонт газоходов и другие работы. На котельной Каркаралинска заменят котел.

Фото: акимат Карагандинской области

В этом году должны завершить строительство центральной котельной в поселке Саяк Балхаша. В городе также продолжится реконструкция магистральных тепловых сетей. Кроме того, запланирован текущий ремонт 6 км внутригородских тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в Шахтинске отметили успешное завершение отопительного сезона.