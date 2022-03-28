Более 40 камер видеонаблюдения установили в трех селах Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селах Курык, Мунайшы и Жетыбай Каракиянского района Мангистауской области завершены работы по установке передвижных и стационарных камер видеонаблюдения. Всего в этих населенных пунктах на днях заработают 42 камеры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул заместитель руководителя местной полицейской службы Каракиянского районного отдела полиции Талгат Жамалов, меры приняты в целях обеспечения общественной безопасности.

«На основании конкурса, объявленного департаментом полиции Мангистауской области, определены подрядные организации-победители, которые и установили камеры видеонаблюдения. В селе Курык за порядком будут наблюдать 16 техпомощников полиции, село Жетыбай чуть больше, там установлена 21 видеокамера, а селе Мунайшы таких техустройств будет пять. В эксплуатацию все они будут введены в самые ближайшие дни», - пояснил Талгат Жамалов.

Ранее сообщалось, что в трех селах Мангистауской области проложили волоконно-оптическую линию связи.