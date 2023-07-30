Более 40 интернет-мошенничеств зарегистрировали в июле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода зарегистрировали 342 интернет-мошенничества. Из них более 40 – в июле, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции, в аналогичном периоде прошлого года сетевых афер было 403. Отмечается снижение на 15%.

Самыми распространенными схемами обмана являются «звонок из банка» и требование предоплаты при онлайн-покупках.

«В последнее время участились аферы, жертвами которых становятся пожилые люди. Они получают звонок о том, что их родственники якобы виновны в ДТП, и чтобы избежать уголовной ответственности, надо передать некоему курьеру или перевести на подсказанный счёт крупную сумму денег. Не все пенсионеры являются пользователями соцсетей. Поэтому очередную разъяснительную акцию сотрудники управления криминальной полиции и областной прокуратуры провели в петропавловских филиалах ЦОН и ГЦВП. Посетителям раздавали памятки, объясняли, как защититься от мошеннических уловок», - отметил и.о. начальника управления криминальной полиции Мадияр Харипов.