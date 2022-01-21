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Более 40 фактов интернет-мошенничества выявлено в Костанае с начала года

21 Января 2022 14:00
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Более 40 фактов интернет-мошенничества выявлено в Костанае с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области зарегистрировано более 40 фактов интернет-мошенничества. Об этом сообщили в отделе по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Общий ущерб от совершенных преступлений уже составил более 8 млн тенге.

«11 января жительница города Костаная через объявления «OLX» нашла «выгодное» предложение вложения средств в бизнес. Она намерена была заняться биржевой торговлей и инвестировать в акции нефти и газа. Женщина по ссылке в объявлении прошла и зарегистрировалась на интернет-площадке, перечислив сначала 64 тысячи тенге за регистрацию, а затем оформила кредит на сумму 2 миллиона тенге для того, чтобы вложить в бизнес»,- рассказали в полиции.

На протяжении всего времени с ней разговаривал якобы менеджер, после получения денег связь оборвалась, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Также продолжаются звонки от якобы служб безопасности банков. Отработанная схема продолжает приносить прибыль мошенникам в больших суммах.

«На такое предложение уже отреагировали 7 жителей области и перечислили более 5 миллионов тенге на счета неизвестных лиц.

В полиции еще раз предупреждают о мерах предосторожности. Сомнительные звонки из банков необходимо сбрасывать и сразу связаться с Call-центрами банков. Не передавайте свои личные данные или номера банковских карт, а также трехзначный код на оборотной стороне карты»,- рекомендовали в в департаменте полиции.

Также в полиции рекомендуют не инвестировать в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды, а также не проходить по сомнительным ссылкам в интернете, которые могут быть вирусными файлами и приложениями.

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#Костанайская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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