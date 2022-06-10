10 Июня 2022 12:29

Более 40% энергопотребления в РК приходится на здания ЖКХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Треть всей потребляемой в стране энергии приходится на 928 крупных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о секторах экономики касательно снижения энергоемкости, то наибольшие показатели зафиксированы в промышленности – 47%. В то же время мы признаем, что 43% энергопотребления в Казахстане приходится на сектор зданий ЖКХ. Это новое направление и оно является для нас большим вызовом. Мы над этим работаем», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на конференции, приуроченной к официальному завершению проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

Он напомнил, что в целях снижения энергоемкости ВВП разработан законопроект по энергосбережению и повышению энергоэффективности, который уже прошел через Мажилис и сейчас находится в Сенате.

«Этим законопроектом предусмотрены абсолютно новые мероприятия и новые понятия. К примеру, треть всей потребляемой энергии по стране приходится на долю 928 крупных предприятий, в большинстве своем промышленных. Законопроектом вводится новая штатная единица во всех субъектах частного сектора – ответственное лицо по повышению энергоэффективности и по вопросам энергосбережения», - отметил вице-министр.

«У министерства будет отдельная компетенция по определению ТОП-100 предприятий, которые показывают наибольший объем потребления энергии. Для них будут установлены целевые индикаторы по повышению энергоэффективности», - добавил М. Карабаев.

Ранее сообщалось, что потребление электроэнергии соцобъектами в РК снизилось на 25% за 10 лет.