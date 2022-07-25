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Более 40 единиц огнестрельного оружия изъято в Акмолинской области
25 Июля 2022 10:30

Более 40 единиц огнестрельного оружия изъято в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области сельчанин нашел в поле и хранил у себя дома незарегистрированное ружье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полици Акмолинской области, бурабайским оперативникам поступила информация о том, что один из жителей района незаконно хранит у себя незарегистрированное ружье.

«В ходе проверки поступившего сигнала был установлен 23-летний мужчина, у которого в результате осмотра места проживания изъято двухствольное, гладкоствольное ружьё, марки ТОЗ, 16 калибра. Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.287 УК РК «Незаконное хранение оружия». Назначена экпертиза», - поделились в ведомстве.

По словам сельчанина, оружие он нашел более года назад в поле.

Всего за шесть месяцев текущего года из незаконного оборота в Акмолинской области изъято 42 единицы огнестрельного оружия, в том числе шесть нарезного, 35 единиц гладскоствольного, одно газовое и 88 патронов к нарезному оружию. К административной ответственности привлечены 511 владельцев гражданского оружия, из них 416 - за нарушения правил хранения и 95 - за нарушение правил регистрации и перерегистрации оружия.

Напомним, за незаконное хранение, сбыт и перевозку незарегистрированного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.


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Автор:
Корреспондент
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