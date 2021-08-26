Более 40 детей травмированы на дорогах столицы с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года на дорогах столицы зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних лиц. В результате ДТП, более 40 детей получили различные травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

В большинстве случаев, дети переходят дорогу в не положенном месте, что является основной причиной происшествий. В этой связи, в предверии нового учебного года, в период с 23 августа по 9 сентября 2021 года на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание дети!».

Данные меры направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, закрепления навыков безопасного поведения их на улицах и дорогах, сохранения жизни и здоровья, а также на привлечение внимания водителей к детскому дорожно-транспортному травматизму.

В ходе мероприятия проводится комплексное обследование дорог в районе школ, детских садов и других объектов образования, для улучшения дорожных условий и обеспечения безопасности.

Выставляются наряды возле школ, с усилением патрулирования на период пересменки и окончания школьных занятий в вечернее время.

Ведется работа по установке дорожных знаков, светофоров, пешеходных переходов, а также обустройство дорог, пешеходных тротуаров и дорожной разметки по маршрутам пешеходов-школьников «дом-школа-дом».

Всего с начала ОПМ сотрудниками полиции организованы акции на тему «Ваш пассажир - ребенок», с представителями школ, дошкольных организаций проведено порядка 150 бесед и лекций.



