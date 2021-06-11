Более 40 детей скончались при ДТП с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях скончались 43 ребенка. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вызывает особую тревогу детский травматизм на дорогах. В ДТП скончались 43 ребенка (госпитализировано – 1107). При этом в большинстве случаев пострадавшие дети не были пристегнуты ремнями безопасности или перевозились без детских удерживающих устройств», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Ранее министр заявил, что казахстанские полицейские меняют методы коммуникации с населением.

«Сегодня участковые за счет современных коммуникаций состоят в 7,5 тыс чатах с КСК, ОСИ и активными жителями. Сотрудники этой службы присутствуют в социальных сетях. В подъездах, лифтах домов, общественных местах – размещают фотографии и контакты, адреса участковых пунктов. Это позволяет им в круглосуточном режиме находиться в тесном контакте с населением, отслеживать ситуацию на своём участке и оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что приоритетная задача МВД – обеспечение защиты прав детей, поскольку они самая незащищенная часть общества.