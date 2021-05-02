Более 40 дачных участков сгорело в павлодарском садоводстве

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском садоводстве за день сгорели более 40 дач. Огонь тушили 18 человек, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Информацию о горящих домиках в садоводстве «Строитель» в пожарной части получили днём 30 апреля. После того, как огонь потушили, специалисты подсчитали, сколько участков пострадало.

«В результате пожара огонь уничтожил 18 действующих дачных участков и 29 заброшенных, из них 18 домиков. В тушении участвовали пять единиц техники и 18 человек личного состава, - рассказал инженер управления по чрезвычайным ситуациям Павлодара Адильжан Мырзабай. - Уважаемые жители города, УЧС Павлодара убедительно просит соблюдать правила пожарной безопасности».