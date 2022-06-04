4 Июня 2022 08:29

Более 40 человек укусили клещи за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Только за апрель-май в Акмолинской области зарегистрировано 368 пострадавших от укуса клеща, в том числе 153 ребенка до 14 лет. Об этом сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Из 368 пострадавших от укуса клеща получили профилактическое лечение иммуноглобулином 264 человека (71,7%), 104 человека (27,7%) не получили лечение, среди них отказались от прививки - 23 человека (6,2%).

«За последнюю неделю зарегистрирован 41 новый случай укуса клещами, в сравнении с прошлой неделей наблюдается снижение обращений в два раза (на 86 случаев меньше). Если укус был произведен инфицированным клещом, то у человека есть риск заполучить серьезные заболевания. Одним из них является клещевой энцефалит. При стремительном развитии он приводит к поражению нервной системы и способен привести к воспалению мозга. Не исключена инвалидность и летальный исход. Главные симптомы после укуса клеща начинают проявляться у человека по истечению недели», - проинформировали санврачи региона.

За текущий эпидемический сезон зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая с диагнозом клещевого энцефалита среди жителей Бурабайского и Сандыктауского районов, последний из которых с 2018 года является эндемичным по клещевому энцефалиту.

Санитарные врачи также пояснили, что делать, если после прогулки на теле был обнаружен клещ.

«Нужно как можно скорее снять его, так снизится вероятность попадания возбудителя заболевания в кровь человека. Насекомое рекомендуется не выбрасывать, а завезти в лабораторию, где исследуют кровососущее насекомое на присутствие возбудителя заболевания. Экстренная профилактика клещевого энцефалита проводится после контакта с клещом. Ее можно начать еще до факта установления заражения насекомого. Применяется иммуноглобулин внутримышечно. Препарат назначают в качестве профилактического лечения энцефалита всем непривитым от инфекции в течение трех дней. При обращении в поздние сроки – более 3-х дней - серопрофилактика не проводится», - пояснили в ведомстве.

Профилактической иммунизации подлежат лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита.