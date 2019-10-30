Более 40 человек стали жертвами оползня в Камеруне

ЯУНДЕ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 42 человека стали жертвами оползня, вызванного проливным дождем в городе Бафусам на юго-западе Камеруна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

«Поиски продолжаются. Мы опасаемся, что будут обнаружены еще жертвы», - заявил агентству местный чиновник на условиях анонимности.

Согласно официальному заявлению, опубликованному Камерунским радио и телевидением (CRTV), в городскую больницу в общей сложности были доставлены 42 тела.

Ранее в СМИ сообщалось о 30 погибших, а по радио сообщалось, что среди жертв были четыре беременные женщины и дети.

На фотографиях трагедии в городе Бафуасам, размещенных в социальных сетях, изображены разрушенные ветхие дома, а также люди, копающиеся в кучках грязи в поисках выживших.

«Разрушенные дома были построены на склоне холма в зоне риска», - сказал местный чиновник. По его словам, оползень был вызван проливными дождями, которые шли в стране последние несколько дней. Агентство отмечает, что соседние Центральноафриканская Республика и Нигерия также серьезно пострадали в результате безжалостной стихии.

Президент Камеруна Поль Бийя выразил соболезнования семьям погибших в сообщении, транслируемом по CRTV.

Соседняя Центральноафриканская Республика вот уже на протяжении 10 дней страдает от проливного дождя, который создал чрезвычайную ситуацию в одной из беднейших стран мира.

Десятки тысяч людей остались без крова после того, как крупнейшая река ЦАР Убанги, главный приток реки Конго, вышла из берегов в разгар сильнейшего за последние десятилетия наводнения в стране. В результате наводнения некоторые части столицы ЦАР Банги оказались под водой, что заставило власти заявить о риске эпидемии холеры.

Несколько штатов в соседней с Камеруном Нигерии также пострадали от наводнения. В понедельник проливной ливень позволил десяткам заключенных сбежать из тюрьмы в центральном штате Коги.