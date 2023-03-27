Более 40 человек привлекли к ответственности за нарушения в день выборов – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров рассказал о незаконных действиях, зарегистрированных в день голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В день голосования 19 депутатов были сразу отстранены от участия в работе по решению окружных комиссий за нарушение закона. В связи с распространением данных информационных материалов в социальных сетях и поступлением таких обращений в избирательные комиссии, нами направлен запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки в день выборов», - сказал Нурлан Абдиров.

По его словам, в день выборов 42 человека допустили нарушения. Их привлекли к административной ответственности.

«По официальной информации Генеральной прокуратуры, в день голосования нарушения совершили 42 человека, их привлекли к ответственности. Из них 7 членов участковых комиссий оштрафованы по статье 108 КоАП, 18 членов участковых комиссий оштрафованы по статье 110. Данные действия не повлияли на результаты волеизъявления граждан и позволили достоверно определить итоги выборов в избирательном округе или соответствующей административно-территориальной единице. К сожалению, до сих пор не устранена традиция семейного голосования, то есть голосования за членов семьи и других родственников, традиция нахождения в кабине для голосования более одного человека одновременно и другие недостатки», - проинформировал Нурлан Абдиров.

Ранее стало известно, что в Мажилис по партийным спискам прошли 6 политических партий Казахстана. Также озвучены имена победивших кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.