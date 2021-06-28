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    13:14, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 40 человек оштрафовали за двойное гражданство в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области более 40 человек оштрафованы за двойное гражданство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что управлением миграционной службы на постоянной основе проводится работа по выявлению лиц проживающих на территории области с двойным гражданством. Так, за полгода более 500 лицам зарегистрирован утрата гражданства Казахстана. ⠀

    «Основная часть – это лица, принявшие гражданство Российской Федерации, Германии и Республики Кыргызстан», — рассказал начальник управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

    Вместе с тем, за двойное гражданство привлечено к административной ответственности 40 лиц, из них за несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства — 10, за использование паспорта и удостоверение личности Республики Казахстан — 30. ⠀

    «В середине июня текущего года сотрудниками миграционной службы установлен 52-летний житель г.Риддер, который в феврале 2021 года приобрел гражданство Российской Федерации в г. Барнаул, Алтайского края. Однако сам проживал в г.Риддер и использовал документы гражданина Республики Казахстан при получении государственных услуг, игнорируя законодательство. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 496 ч. 1 КРКобАП, в виде штрафа 100 МРП», — проинформировал Ербол Бекпаев. ⠀

    У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина РК и зарегистрирована утрата гражданства РК. ⠀


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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