12 Июня 2022 21:56

Более 40 аптек открылось в Костанайской области за три месяца

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Если в прошлом году в регионе функционировала 301 аптека, то в этом году работают уже 345. Как считают в департаменте фармконтроля, это говорит о лояльной политике государства, которое создает оптимальные условия для развития бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы соблюдения норм законодательства в сфере фармацевтической деятельности обсудили на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области.

«На днях мы подписали с НПП «Атамекен» меморандум, сфера совместной деятельности у нас довольно большая. Все мероприятия, которые затрагивают бизнес, мы стараемся проводить совместно. Недавно провели большое совещание по государственным услугам с медицинскими организациями, а сегодня мы решили встретиться с представителями бизнес-структур фармацевтического профиля, чтобы обсудить правовые аспекты их деятельности», - сказал руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области Орал Бекмагамбетов.

По данным департамента, в этом году наблюдается положительная динамика в фармацевтической сфере. Только за первый квартал 2022 года в Костанайской области открылись 44 новые аптеки.

«Такого резкого роста мы раньше не видели. Это говорит о том, что для бизнеса государство создает все условия. Это касается и контроля, который сегодня носит больше профилактический характер, чтобы не было негативных последствий и ущерба для бизнеса», - подчеркнул Орал Бекмагамбетов.

На сегодняшний день департамент работает по принципу предупреждения нарушений, то есть разъясняет бизнесу нормы законодательства и дает возможность самостоятельно исправить незначительные упущения. Если нарушения серьезные, вопрос уже находится в компетенции правоохранительных органов.

По словам Орала Бекмагамбетова, основные причины штрафов – безрецептурный отпуск препаратов и повышение предельных цен.

Участникам встречи еще раз напомнили, что в случае сомнений в правомерности проверки или действий контролирующих органов, они всегда могут обратиться в Палату предпринимателей Костанайской области или в мобильную группу по защите прав предпринимателей, в которую входят сотрудники региональной палаты предпринимателей и прокуратуры.