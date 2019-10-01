Более 40% акмолинцев застрахованы в системе ОСМС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 40,2 % акмолинцев уже застрахованы в системе ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Акмолинский областной филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По информации ведомства, общее количество прикрепленного населения в области составляет 781 235 человек, из них 314 001 человек уже являются плательщиками ОСМС и получили статус застрахованных граждан.

«На сегодня, с 1 июля 2017 года, работодатели и индивидуальные предприниматели внесли за работающих акмолинцев 7,1 миллиард тенге. Однако, несмотря на хорошие показатели, в регионе остается 29 156 человек, которые еще не актуализировали свой статус. В основном это безработные, выехавшие за пределы страны, работники не по найму, самозанятые», - отметили в ведомстве.

«Напомним, что с 1 января 2020 года для всех граждан страны будет доступен гарантированный минимальный пакет бесплатных медицинских услуг, куда будут входить скорая помощь и санитарная авиация, амбулаторная помощь, экстренная и плановая стационарозамещающая и стационарная помощь, паллиативная и консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, медицинская реабилитация при туберкулезе. Для застрахованных граждан пакет медуслуг будет шире: консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение при заболеваниях, не входящих в минимальный пакет бесплатных медуслуг, стационарозамещающая и паллиативная помощь при заболеваниях, не входящих в гарантированный пакет бесплатных медуслуг, а также медицинская реабилитация взрослым и детям по перечню, определяемому Министерством здравоохранения», - добавил директор Акмолинского областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Ахильбеков.