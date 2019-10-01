+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 10 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 40% акмолинцев застрахованы в системе ОСМС

1 Октября 2019 10:40
Поделиться:
Более 40% акмолинцев застрахованы в системе ОСМС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 40,2 % акмолинцев уже застрахованы в системе ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Акмолинский областной филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Новости по теме

Как осуществляют переход на ОСМС медорганизации Акмолинской области
На более чем 80 млрд тенге оказали услуги медорганизации Алматы с начала года Зачем платить за медицинское страхование Казахстанских врачей проверят на знание пакетов медпомощи

По информации ведомства, общее количество прикрепленного населения в области составляет 781 235 человек, из них 314 001 человек уже являются плательщиками ОСМС и получили статус застрахованных граждан.

«На сегодня, с 1 июля 2017 года, работодатели и индивидуальные предприниматели внесли за работающих акмолинцев 7,1 миллиард тенге. Однако, несмотря на хорошие показатели, в регионе остается 29 156 человек, которые еще не актуализировали свой статус. В основном это безработные, выехавшие за пределы страны, работники не по найму, самозанятые», - отметили в ведомстве.

«Напомним, что с 1 января 2020 года для всех граждан страны будет доступен гарантированный минимальный пакет бесплатных медицинских услуг, куда будут входить скорая помощь и санитарная авиация, амбулаторная помощь, экстренная и плановая стационарозамещающая и стационарная помощь, паллиативная и консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, медицинская реабилитация при туберкулезе. Для застрахованных граждан пакет медуслуг будет шире: консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение при заболеваниях, не входящих в минимальный пакет бесплатных медуслуг, стационарозамещающая и паллиативная помощь при заболеваниях, не входящих в гарантированный пакет бесплатных медуслуг, а также медицинская реабилитация взрослым и детям по перечню, определяемому Министерством здравоохранения», - добавил директор Акмолинского областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Ахильбеков.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив