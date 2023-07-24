Более 4 тысяч вакансий предложили молодежи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 4 тысяч вакансий молодежи Карагандинской области предложили 213 работодателей. В молодежной ярмарке рабочих мест приняли участие 739 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее востребованные специалисты: водители, слесари, механики, менеджеры по продажам, охранники, подсобные рабочие, повара, швеи. Всего выдано 103 направления для безработной молодежи на предприятия и в организации Карагандинской области. Также провели разъяснение по вопросам микрокредитования для молодежи под 2,5 % в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства», – сообщили в Центре трудовой мобильности по Карагандинской области.

Среди работодателей и Департамент Комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения РК по Карагандинской области. Им требуются специалисты.

«У нас семь вакансий в Темиртау, Балхаше и Караганде. Требование по медико-социальной экспертизе – высшее медицинское образование. Также есть вакансии регистраторов, здесь специальное образование не требуется. Мы обучаем сами, у нас есть наставники, но нужно пройти тесты на госслужбу», – говорит руководитель отдела медико-социальной экспертизы № 2 Караганды Индира Мекеева.

В Караганде ярмарка прошла в ТД «Таир». Здесь молодежи предложили 500 вакансий от 70 работодателей.

Акерке Жумакарим, студентка Карагандинского технического университета, на ярмарку пришла в поисках работы в летнее время.

«Я окончила первый курс КарТУ, учусь на архитектора. О ярмарке узнала в группе волонтеров, где состою. Ищу работу на летнее время. Три года работала репетитором, здесь тоже рассматриваю этот вариант. Записала телефоны, также оставила свою анкету», – поделилась Акерке.

Выпускник этого же университета ищет себе постоянную работу.

«В прошлом году окончил КарТУ по специальности «мастер компьютерного моделирования». Тогда работодатель сам пришёл к нам в университет, провел курсы, после пригласил на работу. Я проработал год. Сейчас мне захотелось сменить сферу, а именно язык программирования. На ярмарке посмотрел вакансии, мне предложили заполнить анкету, по которой, возможно, смогут предложить работу», – говорит Данил Полтавцев.

Как сообщили в Центре трудовой мобильности, на этой неделе планируется еще одна областная ярмарка вакансий.