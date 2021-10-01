Более 4 тысяч случаев ОРВИ за месяц зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в сентябре зарегистрировали 4 010 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю в регионе выявили 1 096 случаев ОРВИ.

«С 1-го октября официально начался эпидемический сезон вирусных инфекций и гриппа. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ по области характеризуется сезонным подъемом заболеваемости без превышения контрольного уровня. В области заболеваемость гриппом не зарегистрирована», - сообщила главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина.

В прошлом эпидсезоне зарегистрировали 38 508 случаев ОРВИ. Тогда более 1,7 тысячи человек понадобилась госпитализация. Из них 97 женщинам и 388 детям в возрасте до одного года. В 686 случаях у заболевших диагностировали пневмонию. В том числе 295 детей в возрасте до 14 лет.

«С 15-го сентября в области идет кампания иммунизации против гриппа. Закуплено 60 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства для бесплатной иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группе риска. Привиты всего 14 951 человек. Вакцинацией было охвачено 1 585 школьников, 3 854 медработников, 53 беременных, а также опекаемые детских домов, дома ребенка, домов престарелых, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной системы», - проинформировала С.Беккожина.



