Более 4 тысяч сайтов заблокировали полицейские в Казахстане

30 Декабря 2022, 16:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил о проведенных в рамках Года детей мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделено мероприятиям, направленным на выявление интернет-ресурсов с противоправным содержанием. Только в текущем году выявлено и заблокировано свыше 4 тысяч интернет-ресурсов противоправной направленности», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в рамках ведомственного плана по проведению Года детей проводились имиджевые, военно-патриотические и профилактические мероприятия.

Также полицией организованы обучающие уроки о безопасности в школах, законодательстве, правилах поведения с незнакомыми людьми и в общественных местах.