Более 4 тысяч самозанятых жителей Карагандинской области стали участниками системы медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Больше 4 тысяч жителей Карагандинской области стали плательщиками ЕСП (единого совокупного платежа). Такой вид участия в системе социального медицинского страхования выбрали репетиторы, няни, владельцы личных подсобных хозяйств и другие самозанятые, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ежемесячно они будут платить 2651 тенге (1 МРП для городского населения) и по 1326 тенге (0,5 МРП - для сельского населения). При регулярной оплате ЕСП все они получат бесплатный доступ не только к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, но и к пакету ОСМС, в который входят консультативно – диагностические услуги и высокотехнологические операции.

Плательщиком ЕСП могут стать граждане, которые:

• оказывают услуги физическим лицам

• реализуют продукцию с личного подсобного хозяйства

• продают продукцию собственного производства

И при этом:

• не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя

• не используют труд наемных работников

Не признаются плательщиками ЕСП лица, которые:

• осуществляют коммерческую деятельность на территории торговых центров, магазинов

• арендуют отделы

• сдают в аренду имущество (не жилище)

• лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, профессиональные медиаторы

• иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов;

• зарегистрированные индивидуальные предприниматели.

ЕСП распределяется следующим образом:

• 30% на пенсионные отчисления

• 40% - в фонд медстрахования

• 20% - на соцстрахование

• 10% - индивидуальный подоходный налог

ЕСП можно оплатить:

• в банках

• в кассах АО «Казпочта»

• через мобильное приложение Kaspi.kz

«Статус «застрахован» появится у человека после трех месяцев регулярных платежей. Сейчас до 31 марта 2020 года все жители страны «условно застрахованы», позже статус будет зависить от регулярности платежей. При этом нужно отметить, что ЕСП нельзя заплатить за пропущенный период. Если вдруг гражданин пропустил 1 месяц, то он может заплатить в фонд социального медстрахования как самостоятельный плательщик 5% от МЗП, сейчас это 2125 тенге. И тогда статус будет сохранен. И в дальнейшем можно продолжить платить ЕСП, чтобы кроме статуса, шел пенсионный стаж, подоходный налог, соцстрахование», - рассказала руководитель отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щеткина.