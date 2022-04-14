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    05:21, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 4 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции всего привились 8 327 беременных и кормящих женщин, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 8 327 человек. Из них: беременные женщины - 386, кормящие матери - 3257, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4207», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

    Как ранее сообщалось, свыше 57 тысяч человек прошли ревакцинацию в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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