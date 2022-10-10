Более 4 тысяч образовательных программ обновлены в казахстанских колледжах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 4 тысяч образовательных программ разработали и обновили казахстанские колледжи. Все они размещены в реестре образовательных программ. Для их разработки были привлечены работодатели, которые знают потребности рынка труда. В особенности учитывалось мнение работодателей о том, какие именно умения и навыки необходимы для овладения конкретной специальностью для работы на производстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

К примеру, по рекомендации ТОО «Eurasia Group Kazakhstan» в образовательные программы по специальности «Механизация сельского хозяйства» добавлено изучение разделов электрики, гидравлики, трансмиссии, навигационной и топливных систем сельскохозяйственной техники. По предложению социальных партнеров колледжей, курорта Discovery Borovoe, в образовательную программу по специальности «Организация питания» включены навыки и умения по приготовлению блюд для вегетарианцев, диетического и правильного питания.

Все образовательные программы прошли экспертизу на соответствие ГОСО и профессиональных стандартов с дальнейшим включением их в реестр образовательных программ. Тем самым, экспертиза образовательных программ позволила отобрать те программы, которые соответствуют сегодняшним реалиям и требованиям рынка труда. Образовательные программы разработаны по следующим профилям подготовки: инженерные, обрабатывающие и строительные технологии, образование, сфера услуг, финансы и право, информационно-коммуникационные технологии и другие.

«Для обеспечения актуальности и качества разрабатываемых образовательных программ приняты меры по увеличению Индустриальных советов при колледжах. Если раньше их было 513, то теперь уже стало 578. Тем самым увеличился пул работодателей, которые участвуют в разработке образовательных программ. Это такие крупные предприятия, как ТОО «Казцинк», АО «Соколовско–Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», «Донской горно-обогатительный комбинат», филиал АО «ТНК», «КазХром», ТОО «BOSCH Service», АО «БИПЭК Авто Казахстан», ТОО «Производственная инновационная компания «Astana Ютария ltd» и т.д.», - отметила директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Отечественным колледжам предоставлена академическая свобода, которая позволяет определять продолжительность обучения студентов вместе с работодателями. Например, если раньше сроки обучения составляли в среднем от 2-х до 4 лет, то теперь колледжи имеют возможность определять сроки обучения самостоятельно с учетом сложности профессии и требуемых результатов обучения.

При этом сроки освоения образовательной программы определяются объемом кредитов согласно моделям учебных планов. То есть, для освоения рабочих квалификаций на базе основного среднего образования требуется от 120 до 180 кредитов в зависимости от сложности квалификации.

Так, в Актюбинском колледже строительства и бизнеса сокращены сроки обучения по специальности «Сварочное дело» с квалификацией «Техник-механик» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» с квалификацией «Техник-строитель».

Если раньше студенты получали только одну квалификацию специалиста среднего звена, то теперь за такой же период времени по образовательным программам нового формата студенты имеют возможность освоить как рабочую квалификацию, так и специалиста среднего звена.