Более 4 тысяч медработников из разных регионов обучили профессора карагандинского вуза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране по коронавирусной инфекции с сентября по ноябрь школой резидентуры и профессионального развития Медицинского университета Караганды были обучены 4 060 слушателей из числа медработников разных регионов республики. Из них 3 481 человек - сотрудники медицинских организаций Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выездная работа профессоров вуза по вопросам COVID-19 проведена в Костанайской, Мангыстауской и Жамбылской областях. Представители профессорско-преподавательского состава побывали и в городах Карагандинской области (в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Приозёрске, Темиртау и других), а также в сельских районах.

Обучение медиков проводится в мультидисциплинарной команде, врачи которой рассматривают вопросы диагностики, лечения, реабилитации при коронавирусной инфекции пациентов разного возраста, в том числе детей и беременных женщин. Особое внимание уделяется ведению больных, имеющих сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертония, бронхиальная астма и другие.

В Костанайской области обучающую работу провёл заведующий кафедрой реанимации, интенсивной терапии Карагандинского медицинского университета профессор Дмитрий Васильев совместно с профессорами кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Антониной Ким и Хатуной Девдариани. Доктора также оказали консультативную помощь местным врачам не только по коронавирусной инфекции, но и по заполнению медицинской документации в информационных системах.

Обучающие занятия в Мангыстауской области были посвящены разбору клинического протокола диагностики и лечения COVID-19. Команду специалистов вуза представили ассоциированный профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии КМУ, доктор PhD Ержан Жунусов; ассоциированный профессор детский врач-инфекционист высшей категории Гульшарбат Алшынбекова; доктор РhD врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Мирас Мугазов.

В числе слушателей - сотрудники как стационаров, так и поликлиник. Это врачи разных специальностей: общей практики, инфекционисты, терапевты, кардиологи, акушеры-гинекологи, реаниматологи, врачи скорой неотложной помощи, а также фельдшеры, средний медперсонал.

Все вопросы были обсуждены на основе действующего протокола диагностики и лечения КВИ.

Дополнительно профессора во время выездной работы осуществляют консультацию больных в стационарах.

«В городах Актау и Жанаозене мы проконсультировали пациентов детского стационара, реанимационного отделения. Также провели осмотр зонирования инфекционного стационара, фильтра в поликлинике. Думаю, наша помощь была полезной коллегам», - рассказывает Гульшарбат Алшынбекова.