Более 4 тысяч км дорог отремонтируют в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На развитие дорог местной сети в этом году предусмотрено 262 млрд тенге. На эти средства планируется охватить ремонтными работами 4,3 тысячи км дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК в Facebook.

Помимо улучшения состояния республиканских дорог, МИИР РК поддерживает (трансферами) и местные исполнительные органы – акиматы.

На развитие дорог областного и районного значения в этом году будет направлено 208 млрд тенге, из них из республиканского бюджета 115 млрд тенге, из местного бюджета – 93 млрд тенге.

На улично-дорожную сеть Нур-Султана, Алматы и Шымкента предусмотрено 50,2 млрд тенге. 4,1 млрд. тенге будут направлены на выкуп земельных участков в столице и Алматы. Всего будет реализовано 350 дорожных проектов.

Таким образом, качество 75% дорог местной сети по итогам года планируется довести до хорошего и удовлетворительного состояния.Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель был равен 71%.

В 2019 году охват ремонтными работами составил 4 617 км. Это 386 дорожных проектов. Всего на развитие местной сети было выделено 260,7 млрд тенге, в том числе на дороги областного и районного значения – 203 млрд тенге, на улично-дорожную сеть городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент – 57,7 млрд тенге.

Напомним, общая сеть казахстанских дорог областного и районного значения составляет 70,9 тысячи км. При таком темпе ремонта к 2025 году до хорошего и удовлетворительного состояния планируется довести 95% дорог местной сети.