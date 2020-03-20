Более 4 тысяч казахстанских туристов планируют вернуть до 23 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане должны вернуть более 5 тысяч казахстанских туристов, находящихся за рубежом. До 23 марта запланировано 18 рейсов по возврату более 4 тысяч туристов. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны обеспечить возврат более 5 тысяч казахстанских туристов, находящихся за рубежом. В условиях масштабного сокращений рейсов по всему миру принимаются беспрецедентные меры по их вывозу чартерными рейсами. Подчеркиваю, это не за счет государства. Только до 23 марта текущего года запланировано 18 рейсов по возврату более 4 тысяч казахстанских туристов», - заявил Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.