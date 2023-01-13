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Более 4 тысяч казахстанцев ревакцинировались против КВИ за последние дни

13 Января 2023, 08:55
Более 4 тысяч казахстанцев ревакцинировались против КВИ за последние дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 13 января первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 857 тысяч 631 человек, вторым компонентом – 10 млн 628 тысяч 450 человек. Ревакцинировано – 5 млн 739 тысячи 097 казахстанцев. Напомним, на 10 января количество ревакцинированных составляло 5 млн 734 тысячи 960 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 13.01.2023 года в разрезе регионов представлена ниже.


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